Sultanbeyli'nde buzdolabı çalan şüpheli kamerada - Son Dakika

Sultanbeyli'nde iş yerinden buzdolabını çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Hırsızın iş yerinden çaldığı buzdolabını el arabasıyla götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayı geçtiğimiz pazartesi günü Sultanbeyli'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yerine giren hırsız buradan su arıtma cihazı, 3 adet döküm soba, buzdolabı ve tost makinesi çaldı. Dünde M.A. isimli vatandaşa ait açık bulunan aracın içerisinden cep telefonu çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli Mobil Park görevlileri hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen polis ekipleri hırsızlık olaylarına karışan kişinin aynı kişi olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen Serhat E. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Çaldığı buzdolabını bir hurdacıya emanet verdiği diğer çaldıklarını ise sattığı öğrenildi. Gözaltındaki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelinin buzdolabını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.