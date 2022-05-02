SULTANBEYLİ'NDE GİYİM MAĞAZASINDAKİ KAVGA MEYDANA TAŞTI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'NDE GİYİM MAĞAZASINDAKİ KAVGA MEYDANA TAŞTI

02.05.2022 07:59

SULTANBEYLİ'NDE bir giyim mağazasında çıkan kavga meydana taştı.

SULTANBEYLİ'NDE bir giyim mağazasında çıkan kavga meydana taştı. Polis müdahale ederek, kalabalık grubu güçlükle ayırabildi.

Olay, Sultanbeyli'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, giyim mağazasında satın alınan kot pantolon nedeniyle kavga çıktı. Mağzdadaki kavga büyüyerek Kent Meydanı'na taştı. Çevredekileri araya girerek kavga edenleri ayırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Kavga edenler, haber verilmesi üzerine gelen polis ekiplerine de güçlük çıkardı. Polisin cop kullanarak zorla sonlandırabildiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANBEYLİ'NDE GİYİM MAĞAZASINDAKİ KAVGA MEYDANA TAŞTI
SULTANBEYLİ'NDE GİYİM MAĞAZASINDAKİ KAVGA MEYDANA TAŞTI
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Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'NDE GİYİM MAĞAZASINDAKİ KAVGA MEYDANA TAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'NDE GİYİM MAĞAZASINDAKİ KAVGA MEYDANA TAŞTI - Son Dakika
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