Sultanbeyli'nde sağlıkçılara baklavalı destek - Son Dakika

Sultanbeyli'de bir dernek, sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.



Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir yardım derneği, her yıl Kadir Gece'sinde camilerde vatandaşlara cami ikramında bulunuyordu. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde camiler kapalı olduğu için bu yıl vatandaşlara tatlı ikramında bulunamayan dernek, takdir toplayan bir çözüm buldu. Salgın sürecinde fedakarca çalışan sağlıkçıları unutmayan dernek yöneticileri, Dünya Hemşireler Gününde sağlıkçılara ve hemşirelere tatlı ikram etti. 30 farklı evde yapılan tatlılar, Sultanbeyli Devlet Hastanesinde hizmet veren sağlık görevlilerine ikram edildi.



Dernek Başkanı Sadık Yazıcı, 3-4 yıldır camilerde tatlı ikramları yaptıkları hatırlatarak, camiler kapalı olduğu için sağlık çalışanlarına tatlı ikram etmek istediklerini söyledi.



Dernek yöneticileri de yaptıkları açıklamada, her yıl Kadir Gecesi'nde cami cemaatine yaptıkları tatlı ikramını bu yıl sağlık çalışanlarına yaptıklarını söyledi. Sağlıkçıları fedakar hizmetlerinden dolayı kutlayan dernek yöneticileri, sağlık çalışanlarına sokağa çıkma yasağı günlerinde gönüllü ve ücretsiz taşıma hizmeti veren taksici esnafına da tatlı ikram edeceklerini söyledi.



Eski AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Sevinç de, hastanede tatlı ikramında yer aldı. Derneğin eskiden beri bu ve benzeri etkinlikleri her sene yaptığını hatırlatan Sevinç, "Bu sene korona virüs sebebiyle sağlık çalışanlarımıza öncelik verdik. Bugün aynı zamanda Hemşireler Günü, bu ikramlar onlara da gidecek. İnşallah tez zamanda korona virüsten kurtuluruz." dedi.



Dernek yöneticileri, hastane ile birlikte bir eczane çalışanlarına, eczaneleri temsilen sembolik olarak tatlı ikramı yaptı. Derneğin ikram ettiği tatlılar arasında baklava başta olmak farklı tatlı çeşitleri bulunuyor. Tatlıların, dernek üyelerinin evlerinde yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL