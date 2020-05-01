Sultanbeyli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 300 kişiye iftar yemeği dağıtıyor - Son Dakika

Sultanbeyli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 300 kişiye iftar yemeği dağıtıyor

İSTANBUL - Sultanbeyli Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayan ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine günlük olarak sıcak yemek dağıtılıyor. Her gün 60 hanedeki ortalama 300 kişiye günlük sıcak iftar yemeği veriliyor.