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SULTANBEYLİ'NDEKİ DEPREM VE AFET EĞİTİM MERKEZİ'NDE SONA GELİNDİ - Son Dakika

SULTANBEYLİ'NDEKİ DEPREM VE AFET EĞİTİM MERKEZİ'NDE SONA GELİNDİ

17.08.2021 10:21

Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilçeye Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kazandırılıyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilçeye Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kazandırılıyor. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, merkezde incelemelerde bulundu. Afetler konusunda uygulamalı eğitimlerin de verileceği merkez; olası afet durumunda insanların geçici yaşam alanına dönüşebilen bir yapı olarak tasarlandı.

Daha önce Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi'ni (SAKUT) kuran Sultanbeyli Belediyesi şimdi de olası afetlere karşı Deprem ve Afet Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyor. 14 bin metrekare alan üzerinde kurulma süreci devam eden Deprem ve Afet Eğitim Merkezi'nde ilk yardım, sel, enkazdan kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği parkurlar; afet sergi alanı, amfi bilgilendirme alanı, dönüşebilir mesire alanı, acil toplanma alanları, simülasyon odası, deprem simülasyon odası, restoran ve aşevi oluşturulacak. Bunlara ek olarak afet sonrası için büyük önemi bulunan acil durum lojistik merkezi, seminer salonu, geçici sığınma evleri, koordinasyon merkezi, 8 kişilik deprem çadırları, helikopter pisti yer alacak.

İNŞALLAH SADECE EĞİTİM AMAÇLI KULLANIRIZ

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Bugün ilçemize büyük katkı sağlayacağına inandığımız, Sultanbeyli'mizin ihtiyacı olarak gördüğümüz Deprem ve Afet Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Deprem ve Afet Eğitim Merkezi projemizin yapımı tamamlandığında, vatandaşlarımıza sağladığı imkanlar ve uygulamalı afet eğitimleri ile ilçemizde afet bilincinin oluşmasında önemli rol oynayacak. Bugün 22'nci yıl dönümü olmasına rağmen acısını hala derinden hissettiğimiz 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Rabbim dünyamızı, ülkemizi ve ilçemizi tüm afetlerden muhafaza eylesin. İnşallah sadece eğitim amaçlı kullanma durumunda kalırız' dedi.

İHTİYAÇLARIN KARŞILANACAĞI LOJİSTİK MERKEZİ DE YER ALIYOR

Eğitim merkezinin afetlerden sonra bir yaşam alanına da dönüşebilme özelliğini vurgulayan Keskin, 'Açık alanda yer alan bölümlerin her biri vatandaşların geçici şekilde rahatlıkla yaşayabileceği konaklama alanına dönüşüyor. Yine merkezin içinde bulunan bazı bölümler ihtiyaç anında güvenli sığınma alanları halini alıyor. Diğer taraftan restoran bölümünü afet sonrasında aşevi olabilecek şekilde tasarladık. Ayrıca merkezin içinde ihtiyaçların karşılanacağı lojistik merkezi de yer alıyor' diye konuştu.

Kentsel dönüşümle ilçede depreme karşı hazırlık yapıldığını da ifade eden Başkan Keskin, 'Yoğun çabalarımızla hemşerilerimize büyük avantajlar sağlayan imar plan notlarımızı önce ilçe meclisimizden sonra da İBB meclisinden geçirdik. Hemşerilerimizin dönüşümde önü büyük ölçüde açılmış oldu. Yaşanan dönüşümle ilçemizde depreme dayanıklı yapılar artıyor' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan sel ve yangınlara gerekli müdahalede bulunmak üzere araç ve ekip sevk ettiklerini ifade eden Hüseyin Keskin, 'Ülkemizde meydana gelen sel ve yangın felaketlerinde yaşanan kayıplarımız dolayısıyla büyük üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ülkemize baş sağlığı diliyorum. Afetlerin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz gerekli çalışmaları yapmak üzere tüm imkanlarıyla afet bölgesindeydi. Vatandaşlarımız ise kendi imkanlarıyla afetzedelere yardımda bulundu. Sultanbeyli Belediyesi olarak biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin yürüttüğü çalışmalarla koordineli olarak gerekli ekip ve araç desteğiyle vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu zor zamanları milletçe yaralarımızı birlikte sararak aşacağız' dedi.

SULTANBEYLİ'NDEKİ DEPREM VE AFET EĞİTİM MERKEZİ'NDE SONA GELİNDİ
SULTANBEYLİ'NDEKİ DEPREM VE AFET EĞİTİM MERKEZİ'NDE SONA GELİNDİ
SULTANBEYLİ'NDEKİ DEPREM VE AFET EĞİTİM MERKEZİ'NDE SONA GELİNDİ
SULTANBEYLİ'NDEKİ DEPREM VE AFET EĞİTİM MERKEZİ'NDE SONA GELİNDİ

Sultanbeyli Belediyesi, Hüseyin Keskin, Sultanbeyli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'NDEKİ DEPREM VE AFET EĞİTİM MERKEZİ'NDE SONA GELİNDİ - Son Dakika


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