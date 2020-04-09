SULTANBEYLİ'NDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

Baskın yapılan evde bulunan A.K., H.İ., A.S. ve U.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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