Sultanbeyli orman yangınlarına karşı alarmda - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmaları ve yapılan kontrolleri yerinde inceledi.

Sultanbeyli Orman İşletme Şefliğine gerçekleştirilen ziyarette Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'a ilçe emniyet müdürü Uğur Kurak, İlçe tarım ve orman müdürü Ramazan Tekin ve Sultanbeyli Orman İşletme Şefi Ayhan Eygi eşlik etti.