Son dakika haberleri! (SULTANBEYLİ PLASTİK DEPOSU BAHÇESİNDE YANGIN - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Sultanbeyli'de bir plastik deposunun bahçesinde hurdalıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Yangın, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerindeki plastik deposu bahçesinde hurdalık alanda çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Sancaktepe, Yenişehir ve Sultanbeyli müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, alevler depoya sıçramadan kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan açık alanda bulunan iki köpek, zarar görmeden olay yerinden ekipler tarafından çıkarıldı.
Çevre sakinlerinden İsmail Kayaoğlu, "Karşıdan iki tane havai fişek tarzı cisim atılıyor. Fabrikanın deposuna düşüyor. Düşen havai fişekler kısa süre içerisinde yangın çıkarıyor. Bu havai fişek atan iki kişiyi uzaktan gördüm" dedi.
Kaynak: DHA
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