Sultanbeyli' şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı - Son Dakika
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Sultanbeyli' şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı

27.05.2022 15:45
Sultanbeyli' şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı

Sultanbeyli'de bir koluyla sürdüğü motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenleri şoke etti.

Sultanbeyli'de bir koluyla sürdüğü motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenleri şoke etti. Sürücünün, bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı. Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi. Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Sultanbeyli' şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı
Sultanbeyli' şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı
Sultanbeyli' şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli' şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı - Son Dakika


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