Sultanbeyli Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor.
4 dakika önce
Sultanbeyli Teferrüç ormanında yangın çıktı.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor.
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