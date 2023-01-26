SULTANBEYLİ TEM'DE ÇEKİÇLİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

SULTANBEYLİ TEM'DE ÇEKİÇLİ KAVGA KAMERADA

26.01.2023 09:47
SULTANBEYLİ TEM'DE ÇEKİÇLİ KAVGA KAMERADA

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda minivan sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme kavgası çıktı.

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda minivan sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Minivan sürücüsü ile yanındaki kişinin, TIR şoförüne çekiçle saldırdıkları kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün, saat 15.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. Minivan araç sürücüsü ve TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Minivan araçtan inen sürücü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Bununla da yetinmeyen ikili TIR'ın farlarını parçaladı. Otobanın ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
TEM'de çıkan yol verme kavgasında tır sürücüsüne çekiçle saldırdılar TEM'de çıkan yol verme kavgasında tır sürücüsüne çekiçle saldırdılar Küçükçekmece'de yol ortasında iki grup arasında çıkan kavga kamerada Küçükçekmece'de yol ortasında iki grup arasında çıkan kavga kamerada

TEM Otoyolu, Tragger, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ TEM'DE ÇEKİÇLİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına ertelenmesi talebini reddetti
11:31 Radar görüntüsü zamanın çok yaklaştığının kanıtı! İstanbul'u beyaz gelinliğini giyecek
11:27 Aslan'ın ayak sesi Avrupa'yı inletiyor! Galatasaray, dünya devlerine nal toplattı
11:25 Tarih, internete düşen radar görüntüsüyle netleşti! İstanbul'da göz gözü görmeyecek
10:49 Müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın'a beraat
11:03 İmamoğlu, kendine ikizi kadar benzeyen köftecinin fotoğrafını beğenmeden geçemedi
11:05 Son Dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak korudu
11:03 Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir'i Lorin Merhart oldu
10:40 Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Son Dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 22,3 olarak korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 11:48:53. #1.11#
SON DAKİKA: SULTANBEYLİ TEM'DE ÇEKİÇLİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement