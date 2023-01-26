Olay, dün, saat 15.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. Minivan araç sürücüsü ve TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Minivan araçtan inen sürücü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Bununla da yetinmeyen ikili TIR'ın farlarını parçaladı. Otobanın ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › SULTANBEYLİ TEM'DE ÇEKİÇLİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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