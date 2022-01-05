SULTANBEYLİ TEM'DE CENAZE TAŞINAN OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda cenaze ile ölenin yakınlarını taşıyan belediyenin hizmet aracı olan otobüste yangın çıktı. Yolcular kısa sürede otobüsten tahliye edilirken, şoförler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Cenaze ve yolcular başka otobüsle Sivas'a doğru yola çıktı.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen Maltepe Belediyesi hizmet aracı olan otobüste çıktı. Cenaze ve ölenin yakınlarını Sivas Akıncılar ilçesine götürmek üzere Maltepe'den yola çıkan Ayhan Türker yönetimindeki otobüsün arka tekerlekleri Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekti. Otobüste bulunan yaklaşık 50 yolcu tahliye edilirken, sürücüler yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri ise TEM Otoyolu'nda bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri şoförlerin büyük oranda söndürdüğü yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı. Cenaze ile yolcular, belediyeden gelen başka otobüsle Sivas'a doğru yola çıktı.

Otobüsün ikinci şoförü, Sivas'a gidiyoruz, cenaze hizmetleri. Giderken balatalar sıkışma yaptı, yandı. Yandı derken söndürdük sonra da itfaiye geldi. Kimse de bir şey yok. Biz devam etmiyoruz, aynı otobüsten geliyor, yoluna devam edecek dedi.