SULTANBEYLİ TEM'DE KAZA 2 YARALI - Son Dakika

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Tahsin Adıgüzel yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yattı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Tahsin Adıgüzel ile Hatun Adıgüzel yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslara konularak çevredeki hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.