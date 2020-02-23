Sultanbeyli TEM'de otomobilin çarptığı 87 yaşındaki yaya öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli TEM'de otomobilin çarptığı 87 yaşındaki yaya öldü - Son Dakika

Sultanbeyli TEM'de otomobilin çarptığı 87 yaşındaki yaya öldü

14 dakika önce

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki yayaya otomobil çarptı.

Sultanbeyli TEM'de otomobilin çarptığı 87 yaşındaki yaya öldü, System.String[]
SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki yayaya otomobil çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 50 metre yakınındaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Hanefi Sefil'e N.F yönetimindeki 48 ST 142 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine TEM Otoyolu'na sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise sürücü N.F'yi polis merkezine götürdü. Yaşlı adama çarpan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hanefi Sefil'in cenazesi Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


- İstanbul
Sultanbeyli, TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:21 Kaynak: DHA
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