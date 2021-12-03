SULTANBEYLİ TEM OTOYOLU'NDA KAMYON, İETT OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyon, önünde seyir eden İETT otobüsünün yavaşlaması sonucu otobüse arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 UT 7192 plakalı Mehmet Şirin yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken, önünde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle yavaşladı. O sırada arkadan gelen 43 SF 267 plakalı İbrahim Kutay yönetimindeki kamyon, otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü Kutay ile otobüste bulunan Mustafa Halil Aydın, Fatma Kılınç ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Yaralı 4 kişi daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.