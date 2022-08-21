TEM OTOYOLU'NDA TIR DORSESİ YANDI - Son Dakika
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TEM OTOYOLU'NDA TIR DORSESİ YANDI

21.08.2022 03:56
TEM OTOYOLU'NDA TIR DORSESİ YANDI

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki temizlik malzemesi yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı.

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki temizlik malzemesi yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı. Çevredekiler yangını söndürmek için seferber olurken, alevler olay yerine gelen itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yangın Sultanbeyli, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Celal Karabacak yönetimindeki Azerbaycan plakalı temizlik malzemesi yüklü TIR'ın dorsesi henüz bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Karabacak, aracı emniyet şeridine çekerek dorseyi kupadan ayırdı. Dorsenin yandığını gören çevredeki diğer sürücüler, alevleri söndürmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'ın dorsesini söndürmek için çalışma başlattı. Alevler, ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alınırken, dorsede ve içindeki temizlik malzemelerinde hasar oluştu. Olay nedeniyle TEM Otoyolu, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, yanan dorsenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM OTOYOLU'NDA TIR DORSESİ YANDI - Son Dakika

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