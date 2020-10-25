SULTANBEYLİ TEM Otoyolu Sultanbeyli Sapağı'nda meydana gelen kaza arkadan seyreden bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kaza dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Sol şeritten hızla ilerleyen otomobil önce önünde seyreden araca çarptıktan sonra bariyerlere vurdu. Araç savrularak ters istikamete döndü. Kaza anı arkadan gelen otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Sultanbeyli TEM Otoyolu'ndaki kaza araç kamerasında - Son Dakika