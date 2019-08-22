SULTANBEYLİ TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI (1)
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TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:52 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı.
Görüntü Dökümü:
-Yaralılara müdahale edilmesi
-Ambulansa taşınması
-Ekiplerden detay
-Kaza yapan araç
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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