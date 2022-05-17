Sultanbeyli trafiğinde aşırı yüklü minibüs ve kamyon herkesi şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli trafiğinde aşırı yüklü minibüs ve kamyon herkesi şaşırttı

17.05.2022 13:15

İstanbul Sultanbeyli'de trafikte seyreden ve kalabalık Asya ülkelerini andıran minibüs ve kamyonun hıncahınç yüklü hali görüntülendi.

İstanbul Sultanbeyli'de trafikte ilerleyen iki ayrı sürücü tehlikeye aldırmadan onlarca eşyayı araçlarının üzerinde taşıdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeliye atarak yolculuklarına devam eden sürücülerin tehlikeli taşımacılığı vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

EVİ MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE YIĞDILAR

Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün yaşanan ilk olayda bir sürücü saat 14.00 sıralarında kullandığı 34 GG 5631 plakalı Ford marka minibüs üzerinde onlarca ev eşyasını aracının üst kısmında taşıdı. Ev eşyalarını birbirine bağlamakla yetinen minibüs sürücüsü güvenlik önlemlerini hiçe sayarak otoyol üzerinde kilometrelerce ilerledi. Minibüs üzerinde eşyaların düşme ihtimaline aldırış etmeden kilometrelerce yolu tehlikeli bir şekilde kat eden araç sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. Minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

KAMYONA BAĞLANAN EŞYALAR TEHLİKE YARATTI

Sultanbeyli'de yaşanan diğer olayda ise bir kamyon sürücüsü aracının arka ve üst tavan kısmına büyük çapta eşyaları ip yardımıyla bağlayarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Taşıdığı eşyaların, arkasında seyir halinde olan diğer araçların üstüne düşme ihtimalini umursamayan kamyon sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan kamyon sürücüsünün ise tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
500
Meksika'da mısır yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü Meksika'da mısır yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü Saman yüklü kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı Saman yüklü kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli trafiğinde aşırı yüklü minibüs ve kamyon herkesi şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Apple'dan yenilik! Abonelik fiyatındaki artışı kullanıcıya onay gerektirmeden yansıtacak
13:13 Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı
13:10 Nisa bebeğin annesi hakkında tahliye kararı
13:10 İzmirli solist Ayşe Ayçiçek erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu
13:06 Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli
12:57 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet operasyonu" açıklaması: Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış ne olduğunu bilmiyoruz
12:48 İzmir'de uyuşturucudan ölen Elif'in cansız bedeni hastane bahçesine bırakılmıştı: Şüpheli 8 kişinin yargılanmasına başlandı
12:47 Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
12:45 İsveç ve Finlandiya, pazartesi Türkiye'ye gelecek: Çantada iki teklif var
12:11 İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 13:19:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sultanbeyli trafiğinde aşırı yüklü minibüs ve kamyon herkesi şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement