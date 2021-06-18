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Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

18.06.2021 10:57

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu Sultanbeyli Belediyesi'nin Türk sinema sektörünü desteklemek amacıyla düzenlediği uluslararası kısa film yarışmasına 644 başvuru yapıldı.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi'nin Türk sinema sektörünü desteklemek amacıyla düzenlediği uluslararası kısa film yarışmasına 644 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüller sahiplerini bulurken birinci olan filme 15 bin TL ödül verildi.

Türk sinema sektörünü desteklemek ve yeni yeteneklere imkan sağlamak amacıyla Sultanbeyli Belediyesi Uluslararası Kısa Film Festivali düzenledi. Festivale 534'ü Türkiye'den 110'u ise yurtdışından olmak üzere 644 başvuru yapıldı. Festival için İstanbul Sinema Müzesi Atlas Sineması'nda ödül töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sinema oyuncusu Perihan Savaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası Kısa Film Festivali için 8 Mart'ta başlayan başvurular, 30 Nisan'da sona erdi. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün de destek verdiği yarışmaya Türkiye'den 534, yurtdışından 110 olmak üzere toplam 644 film başvurdu. Ön jüri tarafından ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ana kategoride 10'ar film, finalist olarak yarışmaya seçildi. Ulusal kategoride 10 film, ilk üçe girmek için yarıştı. Yarışma sonucunda En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü'nün sahibi "Migrants" ile Hugo Chaby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoe Devise bin Euroluk ödülün sahibi oldu. En İyi Kısa Film Ödülü'nün sahibi "Seval" filmi ile Ahmet Keçili oldu. Keçili, 15 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Jüri Özel Ödülü'nün sahibi "Lekesiz" ile Mehmet Oğuz Yıldırım, En İyi 2. Kısa Film Ödülü'nün sahibi "Çamaşır Suyu" ile Büşra Bülbül, En İyi 3. Kısa Film Ödülü'nün sahibi ise "Son" ile Orhan Umut Gökçek ve Şeyma Gökçek oldu. Finale kalan "Düdük" filmi ile Ege Karakurt, "Cemile" filmi ile Belkıs Bayrak, "Perdeler" filmi ile Fırat Onar, "Paydos" ile Öykü Orhan, "Mahallenin Bazı Kedileri" ile Emre Sefer, "Münhasır" filmi ile Yeşim Tonbaz'a plaket takdim edildi.

Yarışmada dereceye giren yönetmenlere para ödülünün yanı sıra, Emin Albayrak'ın Sultanbeyli'de yetişen İstanbulensis çiçeğinden yola çıkarak tasarladığı ödül plaketi taktim edildi. Yarışma kapsamında yılın seçkin filmlerinden oluşan 5 filmde "Özel Gösterim" kategorisinde seyirci ile buluşacak. Bu alandaki gösterim UNESCO'nun 2021 yılını Yunus Emre Yılı ilan etmesiyle, Yunus Emre'ye adandı. Yarışma kapsamında finale kalan ancak derceyse giremeyen filme gösterim telifi olarak 2 bin lira para verildi.

Ödül töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "İlim, irfan ve kültür aşkıyla yanıp tutuşan medeniyetimizden aldığımız bu köklü birikimle Sultanbeyli Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz yarışma, festival ve sanat programlarıyla sadece hemşerilerimize değil, tüm insanlığa katkıda bulunmaya gayret ediyor, her şeyden önce bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. İşte bugün gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası yarışma, pandeminin şartları gereği büyük yara alan Türk sinema sektörünü desteklemek ve yeni yeteneklere alan açma amacıyla düzenlenmektedir" dedi.

Konuşmasını sürdüren Başkan Keskin, "Değerli jürimiz tarafından ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ana kategorinin yanı sıra jüri özel ödülü de vefatının 700. Yılı ve bu yılın "bizim Yunus'a" ithaf edilmesi sebebiyle Yunus Emre'nin anısına verilecek. Edebiyat hayatımıza katkı sunmasını istediğimiz uluslararası şiir festivalimiz ve kitap fuarımız artık Sultanbeyli'nin önemli bir markası haline nasıl geldiyse inanıyorum ki gelecek yıllarda da kısa film yarışmamız ilçemizin geleneklerinden biri olacaktır" diye konuştu.

Türk Sineması ünlü oyuncusu ve festivalinde baş jürisi Perihan Savaş ise,

"Ben bu tarz festivalleri çok önemsiyorum özellikle gençler adına çok önemsiyorum çünkü gençler sinemaya gönül vermiş gençler kendi imkanlarıyla çok zor şartlar altında o kısa filmleri çekmeye çalışıyorlar onları tanımak onları teşviklendirmek ve daha ileriye götürmek adına bu festivaller gerçekten çok önemli, Sultanbeyli Film Festivali'nin de, bu kısa film festivalinin de birincisi, böyle bir adım inşallah devam eder sonuna kadar ve gençler sinemaya gelmeye başlarlar" dedi.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Sultanbeyli Belediyesi, Kısa Film, Sinema, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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