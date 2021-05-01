Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 644 film başvuru yaptı - Son Dakika

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 644 film başvuru yaptı

01.05.2021 14:55
Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 644 film başvuru yaptı, System.String[]

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez sinemaseverleri bir araya getirecek "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda başvurular sona erdi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez sinemaseverleri bir araya getirecek "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda başvurular sona erdi.

Kısa film alanındaki yetenekli yönetmenleri keşfetmeyi amaçlayan, 4-5 Haziran'da gerçekleştirilecek yarışmaya başvurulan kısa filmler, ulusal ve uluslararası kategoride en iyiler arasında yer almak için yarışacak.

Yarışmaya ulusal kategoride 534 film, uluslararası kategoride ise 110 film başvurusu yapıldı.

Kısa filmcilerin yoğun katılım gösterdiği yarışmanın kazananları, deneyimli isimlerden oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın başkanlığını üstlendiği jüri, yönetmen Banu Sıvacı, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve oyuncu Hakan Karsak'tan oluşuyor.

"En İyi Film" 15 bin liralık ödül kazanacak

Kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki kısa filmlerin yer alacağı yarışmada, "En İyi Film" 15 bin liralık ödülü kazanırken, ikinci filme 10 bin, üçüncü filme ise 7 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmadaki tüm kısa filmler, aynı zamanda bu yıl Yunus Emre anısına verilecek olan 10 bin liralık "Özel Ödül" için de aday olacak. 10 filmin yarışacağı uluslararası kategoride birinci olan filme 1000 avroluk para ödülü takdim edilecek.

Yarışmada, kısa film alanında nitelikli yapımların artması ve yeni yeteneklerin cesaretlendirilmesi amacıyla finale kalan ancak dereceye giremeyen kısa filmlere 2'şer bin lira "gösterim telifi" verilecek.

Sultanbeyli Belediyesi, Kısa Film, Haziran, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 644 film başvuru yaptı - Son Dakika


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