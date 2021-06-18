"Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın ödülleri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla Atlas Sineması'nda yapıldı.

Törene konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, konuşmasında kültürün önemine değinerek, "Kültür sinemadır. Kültür, bir toplumun yemeden içmeye, oturmadan kalkmaya mimariden estetiğe toplumsal varlığını diğerlerinden ayıran en önemli kıymetidir." dedi.

Demircan, bugün kültür aktarımda en önemli aracın sinema olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sinema bütün kültürel aktiviteleri yedinci sanat diye tanımlarken, aslında oradan aldığı ilhamla bütün gerçekleri beyazperdeye aktarıyor. Şehirlerimiz kültür ve sanattan oluştuğuna göre bu işlere fokuslanıyor olmaları da takdire şayan. Belediyeciliği sadece konut bölgelerini planlama çöp, çukurdan ibaret görmeyen bir anlayışa Türkiye'nin ihtiyacı var. Kültür, sanat olmazsa gençliğimize geçmişten ilham aldığımız değerlerimizi nakledemeyiz. Sanata ilham olacak değerlere destek vermezsek geleceğimizi bu anlamda inşa etmiş olmayız. Sinema önemli. Aktarım önemli, kısa film daha da önemli. Çünkü bugün sosyal medya çağında bir şeyi kısaca anlatabilmek çok kıymetli."

Yarışmaya 644 film başvuru yaptı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yarışmanın sanat hayatına katkıda bulunmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Türk sineması deyince akla ilk olarak Yeşilçam'ın geldiğini söyledi.

Atlas Sineması'nın önemli bir tarihi geçmişe sahip ve Yeşilçam'ın bir merkezi olduğuna işaret eden Keskin, "İlim, irfan ve kültür aşkıyla yanıp tutuşan medeniyetimizden aldığımız köklü birikimle Sultanbeyli Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz yarışma, festival ve sanat programlarıyla tüm insanlığa katkıda bulunmaya gayret ediyor, her şeyden önce bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

Keskin, yarışmayla da pandemi döneminde sıkıntılar yaşayan Türk sinemasını desteklemek ve yeni yeteneklere alan açmak istediklerini belirterek, "Yarışmamıza başvurular 8 Mart'ta başlarken, 30 Mart'ta sonra erdi. Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki rekor bir katılım oldu. Türkiye'den 534, yurt dışından 110 olmak üzere toplam 644 film arasından en iyilerini ödüllendireceğiz. Bu ilgi hepimizin başarısı, gururudur." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın danışmanı Suat Köçer ise böyle bir pandemi döneminde yarışma düzenlemenin büyük bir cesaret ve özveri olduğunun altını çizerek, yarışmanın ileride festival olarak ilerleyebilmesi temennisinde bulundu.

Programda ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da kısa bir konuşma yaptı.

Ödüller

Yarışma kapsamında Ahmet Keçili'nin yönetmenliğini üstlendiği "Seval", Ulusal Yarışma'da "En İyi Film" ödülünü aldı. Aynı kategoride ikincilik ödülünü Büşra Bülbül'ün "Çamaşır Suyu", üçüncülüğü ise Orhan Umut Gökçek ve Şeyma Gökçek'in "Son" filmi kazandı.

Uluslararası Yarışma kategorisinin birincisi ise Hugo Chaby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte ve Zoe Devise'nin çektiği "Migrants" filmi oldu.

Anadolu'da Türkçe şiirin öncülüğünü yapan, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anısına verilen Özel Ödül'e ise Mehmet Oğuz Yıldırım'ın yönetmenliğini yaptığı "Lekesiz" adlı film değer görüldü.

Yarışmada "Kısa Filme Katkı Ödülleri" ise oyuncu Tülin Özen, kameraarkasi.org sitesinin kurucusu, yönetmen Hayri Çölaşan ve oyuncu Murat Kılıç'a takdim edildi.

Yarışma kapsamında ayrıca kısa film alanında nitelikli yapımların artması ve yeni yeteneklerin cesaretlendirilmesi amacıyla finale kalan ancak dereceye giremeyen kısa filmlere de ikişer bin liralık gösterim telifi verildi.