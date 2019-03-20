Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli ve Esenyurt Gişelerinden Ortak Geçiş

Sultanbeyli ve Esenyurt Gişelerinden Ortak Geçiş

2 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sultanbeyli ve Esenyurt gişelerinden ortak geçiş uygulamasının başladığını bildirdi.

Sultanbeyli ve Esenyurt Gişelerinden Ortak Geçiş, System.String[]
ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sultanbeyli ve Esenyurt gişelerinden ortak geçiş uygulamasının başladığını bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, Sultanbeyli ve Esenyurt gişelerinde ayrı ayrı kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi'nde (OGS) bugünden itibaren ortak geçiş uygulamasının başladığını söyledi.

Söz konusu uygulamayla araçların beklemeden daha hızlı geçiş yapabileceğini ifade eden Turhan, yeni sistemle OGS ya da HGS geçiş sistemlerinden birine sahip abonelerin, istedikleri gişeyi serbestçe kullanabileceklerini dile getirdi.

Turhan, eskiden cezalı olarak nitelendirilen bu geçişlerin ücretinin, bundan sonra abonelerin sahip oldukları karttan düşüleceğini, herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Sultanbeyli, Esenyurt, Güncel
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