Sultanbeyli ve Küçükçekmece'de kıraathaneler denetlendi - Son Dakika

Sultanbeyli ve Küçükçekmece'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 kıraathanede bulunan 19 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.

Polis, Hamidiye Mahallesi Kuğulu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine adrese geçti. Dış kapılarının kilitli olduğu iş yerinin kapısı açıldığında içeride vatandaşların bulunduğu ve çay servisinin yapıldığı belirlendi.

İş yeri sahipleri Şener S. ve Serkan K. ile kıraathanedeki 7 kişiye Kabahatler Kanunu'nda 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis sokaktaki kıraathanede bulunan 12 kişiye 392'şer lira idari para cezası uyguladı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.