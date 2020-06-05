Sultanbeyli ve Maltepe'de iş yeri denetimi - Son Dakika

Sultanbeyli ve Maltepe'de ekipler, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte yeniden açılan iş yerlerini denetledi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, pazar yeri, AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezi, hamam, spor salonu, lokanta, kafe, kahvehane ile taksi, şehir içi otobüs ve minibüslerde denetim yaptı.

Kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmadıklarını ve denetimleri arttırdıklarını belirtti.

Metin Kubilay, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Ekiplerimiz ilçemizde bulunan çok sayıda iş yerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetliyor. Toplum sağlığını korumak ve kontrollü sosyal hayata uyum sağlamak için ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek."

Maltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki berber, kuaför, güzellik merkezleri, AVM'ler, pazar yerleri, kahvehane, kıraathane, mesire alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulandı.