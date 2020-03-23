Sultanbeyli Vefa İletişim Merkezi 65 yaş ve üstünün taleplerini karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli Vefa İletişim Merkezi 65 yaş ve üstünün taleplerini karşılıyor - Son Dakika

Sultanbeyli Vefa İletişim Merkezi 65 yaş ve üstünün taleplerini karşılıyor

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar için İstanbul Valiliği koordinesinde kurulan "Vefa İletişim Merkezleri" hizmete girdi.

Sultanbeyli Vefa İletişim Merkezi 65 yaş ve üstünün taleplerini karşılıyor, System.String[]
KORONAVİRÜS  salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar için İstanbul Valiliği koordinesinde kurulan "Vefa İletişim Merkezleri" hizmete girdi. Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda kurulan Vefa İletişim Merkezi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İstanbul Valiliği koordinesinde 39 ilçede kurulan "Vefa İletişim Merkezleri", kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri koordineli çalışıyor. Yalnız yaşayan ve yasak kapsamında olan vatandaşlar 24 saat boyunca çağrı merkezlerini arayarak taleplerini iletebiliyor. Sahada bulunan İstanbul Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri bu ihtiyaçları karşılayarak, talepleri yerine getiriyor.

"İLAÇ VE GIDA TALEPLERİ VAR"

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula, "Sayın Valimizin talimatıyla dün 13.00'ten itibaren Kaymakamlığımızda Vefa İletişim Merkezini kurduk. İletişim merkezimizin çağrı numaralarını sosyal medya hesaplarımızdan ve ilgili internet sitelerinden bunları paylaştık. O saatten itibaren de bütün vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Bize başvuran vatandaşlarımız özellikle kimsesi bulunmayan yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yine aynı durumda olan kronik hastalığı olan vatandaşlarımız" dedi.

"Gelen çağrıları içinde bulunduğumuz Sosyal Yardımlaşma Vakfının imkanlarını kullanarak vatandaşımızın kimi kimsesi olmadığını hemen tespit edebiliyoruz" diyen Kula, "Kendi beyanını önce alıyoruz, gerçekten ifadeleri beyan edildiği gibiyse hemen ekiplerimizi devreye çıkartıyoruz. Sağlık ve ilaç talepleri çok fazla oldu. O talepleri İlçe Sağlık Müdürlüğümüze iletiyoruz. Gıda ile ilgili talepler var. Kızılay ve ilçemiz belediyesi aracılığıyla da ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz yaşlılarımızın" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Sultanbeyli, İstanbul, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:08 Kaynak: DHA

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