Sultanbeyli Zabıta ekipleri Ramazan'da da denetimde - Son Dakika

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Sultanbeyli'deki fırınlarda denetim yapıldı, pidelerin ve ekmeklerin gramajı kontrol edildi. Açılış kapanış saatlerine ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı denetlendi.

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğü ile birlikte fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Fırınlarda ekmeklerin gramajı, hijyen kuralları, çalışma saatleri ve sosyal mesafe tedbirleri kontrol edildi. Zabıta ekipleri; vatandaşların toplu bulunduğu pazar alanları ve fırınları sosyal mesafeye uyulması noktasında sürekli kontrol ediyor.

"HER BİRİMİZ KURALLARA UYDUĞUMUZ TAKDİRDE BU SALGINI YENECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "On bir ayın sultanı Ramazan ayında da hemşerilerimizin sağlığını düşünüyor, salgına yönelik uygulamalarımıza devam ediyoruz. Pazar yerleri ve fırınlar sürekli olarak zabıtalarımız tarafından denetlenmeye devam ediyor. Diğer taraftan dezenfekte çalışmalarımız da sürüyor. Son günlerde açıklanan vaka ve iyileşen hasta sayımız bizlere tedbirleri uyguladığımız vakit sonuçların olumlu olduğunu net olarak gösteriyor. Tüm hemşerilerimden ricam koronavirüs ile mücadele kurallarına en üst seviyede uymaları. Özellikle alışveriş esnasında çok dikkatli olmalıyız. Sosyal mesafeyi kesinlikle göz önüne almalıyız. Her birimiz kurallara uyduğumuz takdirde bu salgını yeneceğimize inanıyor, Ramazan ayını da inşallah manasına vararak sıhhat ve afiyetle geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.