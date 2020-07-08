Sultandağı'nda üretilen Napolyon kirazı kalitesiyle büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Sultandağı'nda üretilen Napolyon kirazı kalitesiyle büyük ilgi görüyor

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hasadına başlanan Napolyon kirazı, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hasadına başlanan Napolyon kirazı, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden büyük ilgi görüyor.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

Bahçelerde tarım işçileri tarafından özel olarak seçilen ve boyutlarına ayrılan kirazların en irileri ve kaliteli olanları, üreticiden kilogramı 5-6 lira arasında alınıp paketleniyor.

Kalitesi iç pazardan ziyade Avrupa ülkelerinde daha çok bilinen Sultandağı kirazına, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinden de talep geliyor.

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kiraz fiyatında sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Bu yıl ise don ve dolu yağışıyla rekoltenin düştüğünü belirten Aldırmaz, "Biz kirazlarımıza hala çok güveniyoruz. Kalite ve büyüklük konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama bu yıl ihracat yapan firmaların bazı tavırlarına üzüldük. Bazı kirazların çok erdiğini, bazılarının kızıl ve küçük olduğunu söyleyerek, çok düşük fiyatlara almak istiyorlar." dedi.

"Dünyanın en kaliteli kirazını biz üretiyoruz"

Bu konuda çiftçilerin haklı olarak eleştirilerde bulunduğunu vurgulayan Aldırmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"(Ne yapalım, ağaçları mı keselim?) diyorlar. Biz de bu konuda çok üzgünüz. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Hatta kışın büyük bir çalıştay hazırlığı için planlar da yaptık. İhracatçılara seslenmek istiyoruz. Eğer bu şekilde muamele devam ederse bunların sonuçları onlar için de üzücü olur. Sonuçta bu ürünleri alarak ve üstüne kar koyarak yurt dışına satıyorlar. Dünyanın en kaliteli kirazını biz üretiyoruz. Türkiye'nin kiraz ihracatının 3'te 1'i bu bölgeden yapılıyor. En fazla kiraz ihracatının yapıldığı bölgeyiz."

Kiraz üreticisi Ahmet Ayrık ise kiraz hasadının 10 gün süreceğini belirterek, rekolteden memnun olduklarını dile getirdi.

Ayrık, "Napolyon kirazı bittikten sonra regina kirazının hasadına başlanacak. Bahçelerimizde ürettiğimiz kirazlarımızı Çin'e, Kore'ye, İtalya'ya ve İngiltere'ye ihraç ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye içine kiraz gitmedi. Hep ihracatlık kiraz üretiyoruz. Avrupa standartlarında Globalgap iyi tarım uygulamaları sertifikasıyla Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık 180 ton kiraz üretimimiz olacak. Üretim miktarımız her yıl artarak devam edecek." diye konuştu.

Napolyon Bonapart, Sultandağı, Uzak Doğu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultandağı'nda üretilen Napolyon kirazı kalitesiyle büyük ilgi görüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 19:49 Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formul! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
17:57
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultandağı'nda üretilen Napolyon kirazı kalitesiyle büyük ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]