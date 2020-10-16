Sultandağı'nda Yeni Mahalle'ye çocuk oyun parkı yapıldı - Son Dakika

Sultandağı Belediyesinin başlattığı "Her mahallemize park" projesi kapsamında Yeni Mahalle'ye çocuk oyun parkı yapıldı.

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz,Yeni Mahalle Muhtarı Musa Sevinç ile mahallede yapımı tamamlanan parkı ziyaret etti.

Aldırmaz, ilçedeki çocukların kaliteli zaman geçirmesi için mahallelerdeki parkları modern yeni nesil oyun grupları ve kent mobilyaları ile donatmaya devam ettiklerini söyledi.

Ayrıca her mahalleye parklar yapmaya devam edeceklerini belirten Aldırmaz, "Araştırmalar parklarda oyun oynayan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin daha iyi olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir gelecek için, çocuklarımız için farklı projeler üretmeye devam edeceğiz." dedi.