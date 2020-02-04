Sultandağı'ndan Elazığ ve Malatya'ya 26 ton elma gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultandağı'ndan Elazığ ve Malatya'ya 26 ton elma gönderildi - Son Dakika

Sultandağı'ndan Elazığ ve Malatya'ya 26 ton elma gönderildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde deprem bölgesine başlatılan kampanya ile 26 ton elma gönderildi.

Sultandağı'ndan Elazığ ve Malatya'ya 26 ton elma gönderildi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde deprem bölgesine başlatılan kampanya ile 26 ton elma gönderildi.


Sultandağı Kaymakamlığı tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından başlatılan ve Sultandağı Belediyesi, Yeşilçiftlik Belediyesi ve Dereçine Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü "Yarım Elma Gönül Alma" kampanyası ile yardımsever üreticilerden toplanan elmalar deprem bölgesine gönderildi. Yaklaşık 26 ton elma İlçe Kaymakamı Önder Koç, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri il genel meclisi üyelerinin katılımı ile deprem bölgesine gönderildi.


Elma yüklü araç yola çıkmadan önce açıklama yapan Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, "3 Şubat 2002 tarihinde ilçemizde yaşamış olduğumuz deprem felaketinin ardından bizim yaralarımızı saran yine bu memleketin bütün insanlarıydı. Bugün Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi neticesinde yine bütün Türkiye tek yürek olarak Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermiştir. Aynı acıyı yaşayan Sultandağı ilçesi olarak 'yarım elma gönül alma' düşüncesiyle ilçemizde ürettiğimiz elmaları, büyük çapta üretim yapan üreticilerimizin 6 tonluk bağışından başlayarak, kendi ihtiyaçları için üretim yapan çiftçimizin bir kasa katkılarına varana kadar toplandı. Bunları, Sultandağı olarak deprem bölgesinde çadır koşullarında yaşayan ve evlerine giremeyen vatandaşlarımızın tüketimi için ulaştırmaya çalıştık" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sultandağı, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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