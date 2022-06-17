Sultangazi Belediye Başkanı Dursun gençlerin mezuniyetine ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun gençlerin mezuniyetine ortak oldu

17.06.2022 15:12
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun gençlerin mezuniyetine ortak oldu

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki liselerin mezuniyet törenlerinde gençlerle buluştu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki liselerin mezuniyet törenlerinde gençlerle buluştu. Gençleri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar dileyen Dursun, "Ben bu işi başarırım derseniz önünüzde kimse duramaz. Yeter ki kendinize güvenin, inanın" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, lise eğitimlerini Sultangazi'de tamamlayan gençlerle okullarında düzenlenen mezuniyet törenlerinde bir araya geldi. Gençlerin mutluluğunu paylaşan ve onları tebrik ederek güzel bir gelecek dileyen Dursun'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti.

"GÖZLERİNDEKİ IŞIĞI GÖRDÜKÇE, GELECEĞİMİZDEN DAHA DA EMİN OLUYORUZ"

Gençlerin mezuniyet mutluluğunu kendilerinin de hissettiklerini belirten Dursun, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı:

"Genç kardeşlerimiz, on iki yıllık bir eğitim döneminin ardından mezuniyet heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorlar. Onların bu mutluluğuna şahit olmak, mezuniyetlerinde onların yanında yer almak bizleri de oldukça mutlu ediyor. Onların gözlerindeki ışığı gördükçe, geleceğimizden daha da emin oluyoruz. Anlıyoruz ki bu kardeşlerimiz, ülkemizi bilimde, teknikte, kültürde, sanatta, sporda ve diğer tüm alanlarda çok güzel yerlere taşıyacaklar. Bizler de genç kardeşlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm desteğimizle onların yanındayız. Mezuniyetlerini kutladığımız kardeşlerimize, onlara olan bu derin güvenimizi ifade ediyoruz. Eğer bir şeyi başarmak isterlerse, Allah'ın yardımıyla, onları kimsenin durduramayacağını vurguluyoruz. Yeter ki onlar da kendilerine inansınlar, güvensinler ve sahip oldukları yüksek potansiyelin bilincinde olsunlar. Tüm genç kardeşlerime yaşamlarında güzellikler, mutluluklar ve başarılar diliyorum."


YORUMLAR
500
Kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarından yıl sonu sergisi Kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarından yıl sonu sergisi Sultangazi Belediyesi Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, 2021-2022 dönemini göz dolduran sergiyle noktaladı Sultangazi Belediyesi Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, 2021-2022 dönemini göz dolduran sergiyle noktaladı
Kaynak: DHA

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediye Başkanı Dursun gençlerin mezuniyetine ortak oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 21:22:23. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediye Başkanı Dursun gençlerin mezuniyetine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement