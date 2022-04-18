Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, AK Parti'ye geçti

18.04.2022 23:20

2019 seçimlerinde CHP'den Sultangazi Belediye Meclis Üyesi seçilen Fahrettin Yürek, AK Parti'ye geçti.

2019 seçimlerinde CHP'den Sultangazi Belediye Meclis Üyesi seçilen Fahrettin Yürek, AK Parti'ye geçti.

İl Başkanlığında düzenlenen törenle AK Parti'ye geçen Fahrettin Yürek'e rozetini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe taktı.

Kabaktepe, hizmet kervanının güçlenerek büyüdüğünü belirterek "İnsan dünyaya bıraktığı şeydir' derler. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ardımızda hem insanlık için hem Türkiye hem de İstanbul için güzel ve hayırlı hizmetler bırakmak için çalışıyoruz. Bu hizmet kervanında her birimizin katkısı çok kıymetli." dedi.

"Ben iyi niyetinden ve teveccühünden dolayı hem Fahrettin kardeşime hem de onunla birlikte buraya gelen aile üyelerine ve sevenlerine tekrardan teşekkür ediyorum." diyen Kabaktepe, "Bizim derdimiz Türkiye'nin geleceğini inşa etmektir. Bunu tek başımıza değil, hep birlikte güç birliğiyle başaracağız. İşte bu noktada Fahrettin kardeşimizi soyadı gibi yürekli bir davranış ortaya koyduğu için tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu da Yürek'in çalışkan, gayretli ve özverili bir kişi olduğunu belirterek "İlçemize ve İstanbul'a daha iyi hizmet edebilmek için artık doğru adreste. Bundan böyle yol ve dava arkadaşı olarak birlikte hareket edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Nice başarılara, seçim zaferlerine hep birlikte erişebilmek duasıyla hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da Yürek'in gönül birlikteliği kendileriyle olan bir kişi olduğunu söyleyerek "Bir süre farklı yollara gitmiş olsa da ana yuvasına dönmüş oldu. Varlığıyla bize güç katacaktır. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamıza hep birlikte hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti saflarına geçmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Fahrettin Yürek, "Bu kararı almamda en büyük etkenlerden biri İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'nin samimiyeti ve güveni olmuştur. Kendisine ve teşkilatına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mutlu ve gururluyum. Allah'ın izniyle bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Ailemle birlikte bu kutlu davaya en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edeceğim." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanlığının açıklamasında, Yürek'in, oturmadığı eve İSKİ tarafından gönderilen su borcuna isyan ettiği, İBB yönetimini eleştirdiği, söz konusu hatanın telafi edilmesi yerine CHP yönetiminin sert tepkisiyle karşılaştığı, parti toplantılarına dahi çağrılmadığı, bunun üzerine CHP'den istifa ederek bir süre çalışmasını bağımsız sürdürdüğü ve kendi iradesiyle almış olduğu karar ile AK Parti saflarına geçtiği belirtildi.

Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, AK Parti'ye geçti
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, AK Parti'ye geçti
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, AK Parti'ye geçti
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, AK Parti'ye geçti

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Sultangazi, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, AK Parti'ye geçti - Son Dakika


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