Sultangazi Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu sokaklara taşıdı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu sokaklara taşıdı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle çocukların katılımıyla yapılacak etkinliklerin iptal edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri iptal edilmişti. Bayram heyecanı ve coşkusunu çocuklara yaşatmak isteyen Sultangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında ilçenin sokaklarında minikler için gösteri ekipleri gezdi. İlçenin 15 mahallesinde camlara ve balkonlara çıkan vatandaşlara Türk bayrağı ile çocuklara hediyeler dağıtıldı.

"23 Nisan'ı da coşkuyla kutlamak istediğimiz için sokaklara, mahallelere inelim dedik"

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yaşar Taner, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı ülkemizde de 20 yaş altı çocukların sokağa çıkması yasaklandı. 23 Nisan'ı da coşkuyla kutlamak istediğimiz için sokaklara, mahallelere inelim dedik. Caddeleri süsleyelim dedik bayraklarımızla birlikte. Hem çocuklarla eğlenceli vakit geçirelim hem de güzel küçük hediyeler verelim istedik" dedi.