Üye Girişi
Sultangazi Belediyesi 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı

09.12.2021 11:42

Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı.

Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı.

Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı Sultangazi Belediyesi, 54 yeni temizlik aracını kendi öz kaynaklarıyla satın alarak vatandaşların hizmetine sundu. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un yanı sıra birçok temizlik görevlisi ve vatandaşlar katıldı.

'İLÇEDE TASARRUFU SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Temizlik Araçları Lansman Programı'nda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Sultangazi 1 Aralık itibariyle çöp toplama ihalesini devre dışı bıraktı. 54 tane sıfır temizlik aracını Sultangazi'ye katmış olduk. Araçları Sultangazili vatandaşlara emanet ediyoruz. Bundan sonra Sultangazi sokaklarını kendi araçlarımızla temizleyeceğiz. Bu proje bizim için çok önemliydi. Şehirde tasarrufu sağlamayı hedefledik. Sıfır atık ve çöp toplama hizmetlerini yürütenlerle beraber yaklaşık 70 milyon liralık bir maliyeti vardı. Bugün itibariyle bu yükü bertaraf etmiş olduk' diye konuştu.

'50 TON MALZEME TOPLUYORUZ'

Bu projeyi tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiklerini kaydeden Başkan Dursun sözlerine şöyle devam etti:

'Tasarruf ve ilçenin daha iyi yönetilmesi adına en büyük işlerimizden biri. Emekçi kardeşlerimiz şehri daha temiz tutmak için büyük gayret gösteriyor. 541 bin vatandaşımızla birlikte ilçemize sahip çıkmalıyız. En büyük temizlik kirletmemektir diyorum. Bu araçlar üç yıl parça garantili olarak ilçemize hizmet edecekler. Sıfır atık ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Hem kağıt hem de ambalaj atıklarının toplanmasında büyük gayret gösteriyoruz. Tekstil Sultangazi'nin en önemli atölyelerinden. Buralardan ciddi anlamda geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Günlük yaklaşık 50 ton malzeme topluyoruz. Naylon ve plastik atıkları toplayarak sıfır atık çerçevesinde tekrar ilçeye kazandırıyoruz. AK Parti hizmet demek. Biz bu hizmeti yapmaya devam ediyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Abdurrahman Dursun, Mimar Sinan, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti 12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı 12:16 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'' 12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor'' Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu

Son Dakika Haberleri
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
12:15 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı
12:14 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''
12:13 Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!
12:11 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak
12:04 Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak
12:02 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım
12:01 Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı
Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı         
12:27
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak         
12:11
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:37:33. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement