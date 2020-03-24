Sultangazi Belediyesi, 65 yaş ve üstü komşularına sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi, 65 yaş ve üstü komşularına sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, 65 yaş ve üstü komşularına sıcak yemek dağıtıyor

6 saat önce

Sultangazi Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışarı çıkmalarına sınırlama konulan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sultangazi Belediyesi, 65 yaş ve üstü komşularına sıcak yemek dağıtıyor, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışarı çıkmalarına sınırlama konulan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, evlere temel ihtiyaç gıdaları ve sıcak yemek bırakıyor.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (COVID-19) salgınının önüne geçmek ve risk grubu yüksek kişileri korumak adına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgını önlemek adına ilçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, dışarı çıkmalarına sınırlama konulan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ekipler, 15 mahallede yaşlıların ihtiyaçlarını alarak evlere teslim ediyor.

EKİPLER TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ VE SICAK YEMEK BIRAKIYOR

Sultangazi Belediyesi tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını alacak yakını olmayan yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, aldıkları temel gıda malzemeleri ile yaşlıların kapısını çalıyor. Belediyeden gelen bir başka ekip de evinden çıkamayan yaşlılara sıcak yemek bırakıyor.

Temel ihtiyaç malzemeleri ve sıcak yemeğin evlere bırakıldığı uygulamayla, risk grubu yüksek olan vatandaşın dışarı çıkmasının önüne geçiliyor. Ekipler, yaşlılara 'Evde kalın' uyarısında da bulunuyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara bir kez daha 'Evden çıkmayın' uyarısında bulundu. Başkan Dursun, "Kimsesi olmayan, yalnız yaşayan yaşlılarımız dışarı çıkmasın diye onların temel ihtiyaçlarını karşılıyor, sıcak yemek getiriyoruz. Çünkü yaşlılar bizim değerlilerimiz. Lütfen sizler de mahallelerinizde komşularınızı dışarı çıkmamaları konusunda uyarın, onlara yardımcı olun" diye konuştu.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarını bildirmek için Sultangazi Belediyesi Çağrı Merkezi (444 23 32)'ni arayarak yardımcı olunabileceğine, bu sayede de yaşlıların salgından korunmasının sağlanabileceğine dikkat çekildi.


Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:20 Kaynak: DHA

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