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Sultangazi Belediyesi 700 okul servis aracını dezenfekte etti - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi 700 okul servis aracını dezenfekte etti

04.09.2021 21:54
Sultangazi Belediyesi 700 okul servis aracını dezenfekte etti, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi'nde yüz yüze eğitime geçilmesiyle, öğrencilerin sağlığı için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sultangazi Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi'nde yüz yüze eğitime geçilmesiyle, öğrencilerin sağlığı için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye bu kapsamda, ilçedeki tüm öğrenci servislerini köşe bucak dezenfekte etti.

Sultangazi Belediyesi eğitime verdiği güçlü desteği sürdürüyor. 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Dönemi öncesi ilçe okullarına çeşitli alanlarda destek veren Sultangazi Belediyesi, öğrencileri salgından korumak için de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi, ilçede faaliyet gösteren yaklaşık 700 okul servis aracı, Habipler'de bulunan Veterinerlik İşleri Şefliği'nde dezenfekte edildi.

"SIKINTI OLMAMASI ADINA SULTANGAZİ BELEDİYEMİZ BU KONUDA BİZİ DESTEKLİYOR"

Sultangazi'de ikamet eden İstanbul Servis Araçları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Şahin, konuyla ilgili olarak, "Sultangazi'de 700 civarında servis aracımız okullarda çalışıyor. Malum pandemi sürecinde araçlarımızı rutin olarak dezenfekte etmemiz lazım. Bunları ücretli olarak yaptırmak zorundayız. Sultangazi Belediye Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun'dan bu konuda bir ricamız oldu. Başkanımız, bunu severek, her hafta rutin olarak yapabileceklerini ilettiler. Sultangazi'de çalışan bütün esnaf arkadaşlara biz bu konuyu mesaj atarak duyurduk. Pandemi ilk başladığında da Sayın Başkanımız bize destek vermiş ve ilçemizde bu çalışma yapılmıştı. Şu anda okullarımız tam kapasite ile açıldı. Herhangi bir sıkıntı olmaması adına Sultangazi Belediyemiz bu konuda bizi destekliyor" dedi.

"İNŞALLAH VESİLE OLUR VE BÜTÜN BELEDİYELER BU ÇALIŞMAYI YAPAR"

Şahin, "Şu anda gördüğünüz gibi ilaçlamalar yapıldı. Belediyemiz her Cumartesi günü rutin olarak bize bu konuda destek olacak. Bu katkılarından dolayı Sayın Başkanımız Abdurrahman Dursun'a ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Biz çok şanslıyız çünkü İstanbul'da 39 ilçe var ve Sultangazi Belediyesi, bu ilçeler arasında bu çalışmaya yapan tek belediye. Bu nedenle gururluyuz. İnşallah vesile olur ve bütün belediyeler bu çalışmayı yapar. Çünkü ben sadece Sultangazi'de değil, İstanbul genelinde yöneticiyim ve tüm belediyelerden bu çalışmayı yapmalarını rica ediyoruz" diye konuştı.

Sultangazi Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren yaklaşık 700 okul servis aracını her hafta düzenli olarak dezenfekte etmeye devam edecek.

(İHA)

Sultangazi Belediyesi 700 okul servis aracını dezenfekte etti
Sultangazi Belediyesi 700 okul servis aracını dezenfekte etti
Sultangazi Belediyesi 700 okul servis aracını dezenfekte etti
Sultangazi Belediyesi 700 okul servis aracını dezenfekte etti

Mehmet Nuri, Sultangazi, İstanbul, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi 700 okul servis aracını dezenfekte etti - Son Dakika


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