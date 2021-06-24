Sultangazi Belediyesi, ağaç dikim seferberliği başlattı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, "yemyeşil bir sultan şehir" sloganıyla Ağaç Dikim Şenliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi'ndeki şenlikte ıhlamur fideleri toprakla buluştu.

Vatandaşlarla fidan diken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, katılımcılara yıldız çiçeği hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Dursun, mahalleye 300'den fazla ıhlamur fidanı dikileceğini belirtti.

Sultangazi'yi "sultan şehir" yapmak istediklerini kaydeden Dursun, bunun için yeşile özellikle önem verdiklerini kaydetti.

Şenlik vesilesiyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini başlattıklarını ifade eden Dursun, "İlk olarak Esentepe Mahallemize 300'den fazla ıhlamur ağacı kazandıracağız. Sonrasında seferberliğimiz tüm ilçede devam edecek. Önümüzdeki diğer ağaç dikim mevsimlerinde de yeni seferberliklerle ilçemizin ağaç dikilebilecek tüm bölgelerini ağaçlandıracağız. Yeşili kazandırmak kadar korumak da elbette çok önemli. Dolayısıyla bugün birlikte ektiğimiz bu güzelim fideleri yine birlikte koruyacağız ve inşallah yemyeşil, huzur dolu, mis gibi ıhlamur kokularının dolup taştığı sultan şehrimizi hep birlikte çocuklarımıza armağan edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.