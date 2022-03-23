Sultangazi Belediyesi Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi

23.03.2022 17:18
Sultangazi Belediyesi Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi

Sultangazi Belediyesi, Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi. 172 gencin katıldığı kampta, sportif faaliyetler, geziler ve birbirinden eğlenceli etkinlikler yapıldı.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Aydın Efeler Gençlik Kampı'na 18-21 yaş aralığındaki 172 gencin katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı kampta matrak, sokak oyunları, spor turnuvaları gibi sportif etkinlikler ve Efes Antik Kent Gezisi ile gençlere unutulmaz bir deneyim yaşatıldı.

"GENÇLER SPORLA YETİŞİYOR"

Gençleri hem eğlenceli hem de eğitici sporlarla dolu etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Gençlerimizi sporla buluşturup onların hem bedenen hem de zihnen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine büyük önem veriyoruz. Buradan hareketle gençlerimize, birbirinden eğlenceli sportif faaliyetlere katılırken öğrenecekleri ve çok keyif alacakları güzel bir kamp deneyimi armağan etmek istedik. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Her şey onların mutlu olması ve daha güzel yarınlara kavuşmaları için. Ekip arkadaşlarımızla bu hedefe ulaşmak için gayret gösteriyoruz" dedi.


Sultangazi Belediyesi Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi
Sultangazi Belediyesi Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi
Sultangazi Belediyesi Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi
Sultangazi Belediyesi Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi Aydın Efeler'de gençlik kampı düzenledi - Son Dakika
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