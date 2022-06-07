Sultangazi Belediyesi 'Çevre' için gençlerle birlikte yürüdü

Sultangazi'de 500 öğrenci ile 'Çevre' yürüyüşü

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yaşanılabilir bir dünya için çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek amacıyla, yaklaşık 500 öğrencinin katılacağı bir çevre yürüyüşü düzenledi. Özel etkinlikler ve geri dönüşüm defilesinin renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte gençlerin çevre bilincinin artırılmasına katkı sunuldu.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Sultangazi Belediyesi, çevreyi koruma konusunda farkındalık oluşturmak ve sürdürebilir bir yaşam düzeni için sıfır atık konusunun önemine dikkat çekmek için özel bir program düzenledi. Anaokulu, ilk, orta ve lise öğrencilerinin aralarında olduğu yaklaşık 500 kişi çevre yürüyüşü gerçekleştirdi. Çevre yürüyüşünde Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun öğrencilerle birlikte yürüdü.

Yürüyüş sonrası program İlim Yayma Cemiyeti Spor ve Konferans Salonunda özel etkinliklerle devam etti. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin geri dönüşüm defilesi ile katılımcılardan büyük alkış aldı. Etkinliklerde Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrencilerin kendi imkanlarıyla geri dönüşüme kazandırdığı el yapımı ürünlerin olduğu sergiyi gezdi. Çevre bilincinin artırılmasına katkı sunan etkinlikte daha sonra öğrencilerin kendi yazdıkları şarkıları seslendirmesiyle sona erdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çevre Haftası ile ilgili bütün etkinlikleri yapılıyor. Bizde Sultangazi Belediyesi olarak okullarımız ve bilim merkezimiz ile birlikte ev sahipliği yapıyoruz. Burada verilen emekleri gördüğümüzde özellikle bu stantlarda gördüğünüz şekilde her türlü geri dönüşüm malzemesini kullanmışlar. Görüyoruz ki o malzemelerden üretilen çok özel şeyler var. Hayata dokunan işler var. Çevreye duyarlı olduğumuz zaman nelerin ortaya çıkabileceğini çok kolay rahatlıkla burada görebiliyoruz. Tabi şunu söyleyelim sıfır atık dünyanın en büyük problemi, çevreyi kirleten atıkların doğaya karışmadan, doğayla iç içe olmadan sıfır atık projesi ile tekrar kullanabilir hale getirilmesi ve ekonomiye katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu çerçeve içerisinde yapılan işler çok güzel özellikle plastik ambalajların, plastik atıkların, pillerin ve benzeri malzemelerin doğada çok uzun süre durduğunu biliyoruz. Bu atıkların doğada 300, 500 ve bin yıl bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu atıklara karşı hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Çevreye karşı duyarlılık gösterdiğimiz zaman emin olun bu gezegende size karşı duyarlılığını gösterir. Bakın orada projeksiyonda gençler ne hale gelebileceğini göstermişler. Ne kadar plastik atarsak o kadar doğayı ve en önemlisi suyu kirletiyoruz. İnsanın doğaya karşı yaptığı iyi şey iyi olarak geri dönüyor. Doğaya karşı kötü şeyler yaptığımızda da kötü şekilde sonuçları ile toprakta, suda ve havada karşılaşıyoruz. Bugün burada çocuklarımız doğaya karşı duyarlı insanın nasıl olmasını gerektiğini bize gösterdiler. İnşallah herkese örnek olur. Çevre duyarlılığının devam etmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizde ekonomik kaynaklar kıt ve kısıtlı ne kadar duyarlı olursak bunları da ekonomiye kazandırırız. Çevreye hep beraber sahip çıkalım" dedi.