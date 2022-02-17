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Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşlar ücretsiz sınav kitabı dağıttı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşlar ücretsiz sınav kitabı dağıttı

17.02.2022 14:54

"Eğitimde engel tanımıyoruz" sloganıyla yola çıkan Sultangazi Belediyesi bu yıl Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek engelli vatandaşlara ücretsiz sınav kitabı dağıttı.

"Eğitimde engel tanımıyoruz" sloganıyla yola çıkan Sultangazi Belediyesi bu yıl Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek engelli vatandaşlara ücretsiz sınav kitabı dağıttı.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

Sultangazi Belediyesi, kamuda çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için ücretsiz EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlık kursu düzenliyor. Kurslar, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 grup halinde düzenlenecek ve kursiyerlere sınava hazırlık kitapları da yine belediye tarafından ücretsiz olarak verilecek. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kursiyerleri ziyaret ederek sınav kitaplarını takdim etti.

'HAYATIN HER ALANINA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Engelli öğrencilerimize ücretsiz kurslar vereceğiz. Yaklaşık 60'a yakın öğrencimiz bu kurslarda ders alacak. Hepsinin çok iyi yerlere yerleşeceklerini biliyoruz. Eğitim kadromuz çok güçlü. Hayata daha güzel adımlar atacaklar. Hayatın her alanına dokunmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak başka çalışmalarımız da var. 2023 yılının başında Engelliler Merkezini ilçemize kazandıracağız. Zihnimizdeki engelleri kaldırdığımız zaman bütün engeller ortadan kalkar" diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşlar ücretsiz sınav kitabı dağıttı
Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşlar ücretsiz sınav kitabı dağıttı
Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşlar ücretsiz sınav kitabı dağıttı

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Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Engelli, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşlar ücretsiz sınav kitabı dağıttı - Son Dakika


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