Sultangazi Belediyesi, kedileri yuva sahibi yapıyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi, kedileri yuva sahibi yapıyor

7 saat önce

SULTANGAZİ Belediyesi, 'kedimin evi' projesi ile soğuk kış günlerinde sokak kedilerine sıcak bir yuva veriyor.

Sultangazi Belediyesi, kedileri yuva sahibi yapıyor, System.String[]

SULTANGAZİ Belediyesi, 'kedimin evi' projesi ile soğuk kış günlerinde sokak kedilerine sıcak bir yuva veriyor. İlçede belirlenen parklarda yuvalar yapılıyor ve kedilere mama desteği sağlanıyor.

Kış mevsiminde sokak hayvanlarının yaşadığı mama ve barınak sorunu nedeniyle Sultangazi Belediyesi, parklara kedi yuvaları yaptı. Kedilere mama desteği de sağlayan belediyenin yaptığı bu çalışmadan dolayı ilçe halkı da memnuniyetini dile getirdi.

KEDİLERE SICAK YUVA

Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle sokakta yaşayan kediler için 'kedimin evi' projesi gerçekleştirdi. Proje de amaç, hem hayvanları soğuk hava koşullarından bir nebze olsa da korumak hem de kış mevsimini daha rahat bir yuvada geçirmelerini sağlamak. Bu doğrultuda vatandaşlarla irtibata geçen belediye çalışanları, ardından belirlenen noktalara kedi evlerini dağıttı.

Belediyenin yaptığı bu çalışmadan ötürü teşekkür eden vatandaşlar, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşümemesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.


Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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