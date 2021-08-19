Son dakika haberleri | Sultangazi Belediyesindeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sultangazi Belediyesindeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Son dakika haberleri | Sultangazi Belediyesindeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

19.08.2021 23:59

Son dakika haber: Sultangazi Belediyesinin Sultangazi İtfaiye Amirliği koordinesinde gerçekleştirdiği yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sultangazi Belediyesinin Sultangazi İtfaiye Amirliği koordinesinde gerçekleştirdiği yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin (SAK-E) de görev aldığı tatbikat Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Tatbikatın ardından itfaiye ekipleri, belediye personellerine ve vatandaşlara yangınla mücadele eğitimi verdi.

Sultangazi Belediyesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında heyecan dolu anlar yaşandı. Sis makineleriyle yapay duman üretilen binada, sirenlerin çalmasıyla tatbikat başladı. Tatbikattan habersiz olan personeller ve vatandaşlar, hızla çıkışa yöneldi.

Daha önce aldıkları eğitimler sayesinde yangın anında ne yapılması gerektiğini bilen belediye personeli paniğe kapılmadı. Öncelik, binada bulunan vatandaşların ve risk grubundaki personelin güvenle bina dışına çıkarılmasına verildi. Engelli, hamile veya kronik rahatsızlığı olan risk grubundaki çalışanlar, acil durumlar için daha önceden belirlenmiş olan refakatçileri eşliğinde binayı terk etti. Senaryo gereği binanın dördüncü katında mahsur kalan bir personel de itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Tatbikatın ardından itfaiye ekipleri, belediye personeli ve vatandaşlar için yangınla mücadele eğitimi düzenledi. Ekipler; yangın esnasında dikkat edilmesi gerekenler, yangın tüpünün doğru kullanım şekli ve yangın yaralanmalarında uygulanması gereken ilk yardım yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sultangazi Belediyesindeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika


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