Sultangazi Belediyesi'nden gençlere YKS öncesi moral pikniği - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden gençlere YKS öncesi moral pikniği

16.06.2022 10:52
Sultangazi Belediyesi'nden gençlere YKS öncesi moral pikniği

Sultangazi Belediyesi, önümüzdeki hafta sonu YKS'ye girecek gençler için piknik organizasyonu düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, önümüzdeki hafta sonu YKS'ye girecek gençler için piknik organizasyonu düzenledi. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da piknikte gençlerle bir araya geldi.

Önümüzdeki hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençler, Sultangazi Belediyesi'nin onlar için düzenlediği piknikte moral depoladı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un, Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz ve meclis üyeleriyle birlikte katıldığı piknikte gençler bol bol halay çekti, oyunlar oynadı ve gönüllerince eğlendi.

"SİZLERE GÖNÜLDEN İNANIYORUZ"

Gençlerle sohbet eden ve onlarla birlikte voleybol oynayıp halay çeken Dursun, öğrencilere sınavlarında başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Yoğun ve yorucu bir hazırlık dönemini geride bıraktınız. Rabbim, emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde almanızı nasip etsin. Şimdi, sınav öncesinde dinlenme ve moral depolama zamanı. Sınavda başarılı olmak için çok çalışmak elbette önemli ama sınava mental olarak dinlenmiş bir şekilde ve yüksek bir moralle girmek de büyük önem taşıyor. Bizler, hepinizin sınavda başarılı olacağınıza inanıyoruz. Olur da sınav dilediğiniz gibi sonuçlanmazsa, sakın moralinizi bozmayın. Sizler kendinize inandıkça, güvendikçe ve azimle çalışmaya devam ettikçe, hiç merak etmeyin, Rabbimin yardımıyla mutlaka başarıya ulaşırsınız. Biz sizlere gönülden inanıyoruz ve sizleri tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz."


Sultangazi Belediyesi'nden gençlere YKS öncesi moral pikniği
Sultangazi Belediyesi'nden gençlere YKS öncesi moral pikniği
Sultangazi Belediyesi'nden gençlere YKS öncesi moral pikniği
Sultangazi Belediyesi'nden gençlere YKS öncesi moral pikniği
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi'nden gençlere YKS öncesi moral pikniği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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