Sultangazi Belediyesi'nden İzmir'e Destek - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nden İzmir'e Destek

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen merkez üssü Ege Denizi Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler bir bir yardım için İzmir'e doğru yola çıkıyor.

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) de bölgeye doğru harekete geçti. AFAD personelinin, belediye çalışanlarına verdiği temel afet bilinci eğitimi sonrası sertifikasını alan gönüllülerden oluşan SAK-E ekibi, arama-kurtarma çalışmalarına katılarak depremzedelere destek olacak.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Dursun, 'İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, enkazda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sultangazi Arama Kurtarma Ekibimiz (SAK-E), çalışmalara katılmak için İzmir'e doğru yola çıktı. Umuyoruz ki daha fazla can kaybı yaşanmaz' diye konuştu.

- İstanbul