Sultangazi Belediyesi'nden kaldırım işgali önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi'nden kaldırım işgali önlemi - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nden kaldırım işgali önlemi

6 saat önce

Sultangazi Belediyesi, iş yerleri için yaptığı çizgi çalışmasıyla kaldırım işgallerinin önüne geçmeyi planlıyor.

Sultangazi Belediyesi'nden kaldırım işgali önlemi, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, iş yerleri için yaptığı çizgi çalışmasıyla kaldırım işgallerinin önüne geçmeyi planlıyor. İşaretlenen sarı çizgiyi aşarak ihlal yapan esnafa ise idari para cezası uygulanacak.


Sultangazi Belediyesi, işlek cadde ve sokaklarda bulunan iş yerlerinin kaldırım işgalini önlemek için harekete geçti. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yaya yolunu kapatan ya da sınırlayan iş yerleri için çizgi çalışması yapıldı.


Zabıta ekipleri, dükkan dükkan dolaşarak kaldırım işgali yapan esnafı uyardı, ardından çizgi çalışması yapıldı. Ekipler sarı çizgiyle işaretlenen yerin dışına çıkılmamasını istedi. Kurala uymayan esnafa Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezasının uygulanacağı da belirtildi.


Çalışmaların yaya yolunu rahatlatacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Vatandaşımızın yaya yolunu daha rahat kullanabilmesi için çizgi çalışması gerçekleştirdik. Özellikle bebek arabalı ve tekerlekli sandalye kullanan kardeşlerimizin yaya yolunu kullanırken sıkıntı yaşadığı noktalarda çizgi çalışması yaptık. Esnafımızdan ricamız bizlere yardımcı olmaları ve çizilen sarı çizgiyi aşmamaları" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:20:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi Belediyesi'nden kaldırım işgali önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]