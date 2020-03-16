Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi

7 saat önce

Sultangazi Belediyesi Korona virüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetlemelerde bulundu.

Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi, System.String[]

Sultangazi Belediyesi Korona virüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetlemelerde bulundu.


Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri fiyat etiketlerini inceledi, işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleri ve uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrolleri de yaptı.


"Dikkat etmemiz gerekiyor, fırsatçılık yapmamak lazım"


Fiyat denetimi öncesi açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Fiyatlarla ilgili vatandaşlarımızdan çok şikayet var. Bu şikayeti de izole etme adına geçen hafta başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza bugün yine devam ediyoruz. Raflardaki fiyat farklılıklarına dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili 6502 sayılı yasa çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğüne bildirimlerde bulunuyoruz. Varsa fahiş fiyatlar bunlarla ilgili denetlemeleri olabildiğince yapıyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor, fırsatçılık yapmamak lazım. Esasında bu Türk milletinin özünde olan bir şey değil. Buna kapı aralamamak lazım. Çok ciddi bir sorun ile karşı karşıyayız ve bu sorunu kendi menfaatine dönüştürmeye çalışanlar az da olsa onlara karşı biz de halkımızı korumak zorundayız" dedi


"Sorumluluğumuzun farkında olursak bu virüsün de üstesinden geliriz"


Yaklaşık 50 ekip ile birlikte denetlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Dursun, "Yapmış olduğumuz çalışmalarımıza destek veren esnaflarımızı da gördük. Onlara can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Tabi aksi davranan esnaflarımız da var. Onları da daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Toplumsal olarak içerisinde bulunduğumuz süreci bir fırsata çevirmemek lazım. Birbirimize sahip olalım, bir olalım, beraber olalım. Bu süreci ancak bir ve beraber olursak atlatabiliriz. Hayatın her alanında bunları gerçekleştirmeliyiz, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de bunlardan birisi. Her zaman bir ve beraber olmalıyız. Birlikte hareket edebilirsek, sorumluluğumuzun farkında olursak bu virüsün de üstesinden geliriz. Çok zorluklar yaşadı ülkemiz, bu zorluğundan üstesinden hep beraber geleceğiz" dedi. - İSTANBUL

Zabıta Müdürlüğü, Sultangazi, Türkiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler         
18:43
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek         
13:09
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:22:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]