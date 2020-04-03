Sultangazi Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, korona virüs salgınında olağanüstü çaba gösteren, gece-gündüz demeden çalışan sağlık personeline destek olmak için harekete geçti. İlçede görev yapan sağlık personeline enerji vermesi ve bağışıklığı güçlendirmesi adına içinde badem, fındık, ceviz ve kuru üzümün bulunduğu kuruyemiş paketleri dağıtılıyor.



Türkiye, korona virüs salgınının önlenmesine karşı verdiği mücadeleyi sürdürüyor. Bu süreçte en fazla rol ise tartışmasız sağlık personellerine düşüyor. 7/24 çalışan, hastalarla yakın temas halinde bulunan doktor, hemşire ve sağlık görevlileri; ailelerine hastalık bulaştırmamak için evlerine gitmiyor. Herkes evde kalarak kendini korumaya alırken, onlar hayatlarını ortaya koyarak, canla başla çalışmaya devam ediyor.



Sultangazi Belediyesi, korona virüs salgınında olağanüstü çaba gösteren sağlık çalışanlarına destek olmak için harekete geçti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin yanı sıra ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri ve özel hastaneler de dahil olmak üzere tüm sağlık personelleri için enerji veren ve bağışıklığı güçlendiren kuruyemiş paketleri hazırlandı. Paketlenen ceviz, fındık, kuru üzüm ve badem Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere sağlık kurumlarına teslim edilmeye başlandı. Üzerinde "Tüm sağlık çalışanlarımıza fedakarlıkları için minnettarız, iyi ki varsınız" notu bulunan kuruyemişler tüm sağlık görevlilerine dağıtılıyor.



"Bu zor günleri sizlerin olağanüstü çabasıyla atlatacağız"



Korona virüsle mücadelede en önemli görevin sağlık çalışanlarına düştüğünü belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gece-gündüz demeden çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti. Başkan Dursun, "Başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere büyük özveriyle çalışan, hayatlarını riske etmek pahasına insanlara yardım eli uzatan tüm sağlık personelimize minnettarız. Bu millet, yaptığınız fedakarlığı unutmayacaktır. Bu zor günleri sizlerin olağanüstü çabasıyla atlatacağız. Bizler sizlerin daima yanındayız. Diğer komşularımız da, sağlık personellerimize en büyük desteği evlerinde kalarak yapacaktır. Lütfen mecburi haller dışında evlerimizde kalalım, sosyal izolasyona uyma konusunda son derece hassas davranalım" diye konuştu. - İSTANBUL