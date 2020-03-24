Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli

6 saat önce

Sultangazi Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkmalarına sınırlama konulan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sultangazi Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkmalarına sınırlama konulan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, evlere temel ihtiyaç gıdaları ve sıcak yemek bırakıyor.


Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınının önüne geçmek ve risk grubu yüksek kişileri korumak adına 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgını önlemek adına ilçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, dışarı çıkmalarına sınırlama konulan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ekipler, 15 mahallede yaşlıların ihtiyaçlarını alarak evlere teslim ediyor.


Sultangazi Belediyesi tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını alacak yakını olmayan yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, aldıkları temel gıda malzemeleri ile yaşlıların kapısını çalıyor. Belediyeden gelen bir başka ekip de evinden çıkamayan yaşlılara sıcak yemek bırakıyor. Temel ihtiyaç malzemeleri ve sıcak yemeğin evlere bırakıldığı uygulamayla, risk grubu yüksek olan vatandaşın dışarı çıkmasının önüne geçiliyor. Ekipler, yaşlılara "evde kalın" uyarısında da bulunuyor.


Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara bir kez daha 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu. Başkan Dursun, "Kimsesi olmayan, yalnız yaşayan yaşlılarımız dışarı çıkmasın diye onların temel ihtiyaçlarını karşılıyor, sıcak yemek getiriyoruz. Çünkü yaşlılar bizim değerlilerimiz. Lütfen sizler de mahallelerinizde komşularınızı dışarı çıkmamaları konusunda uyarın, onlara yardımcı olun" diye konuştu.


Belediye ekipleri tarafından ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden vatandaşlar ise çalışmalarından ötürü Başkan Dursun ve çalışma ekibine teşekkür ettiler. - İSTANBUL

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:20 Kaynak: İHA

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