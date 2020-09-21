Sultangazi Belediyesi'nden yüz yüze eğitim hazırlığı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nden yüz yüze eğitim hazırlığı

Sultangazi Belediyesi, velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermesi için hazırlıklarını tamamladı.

Sultangazi Belediyesi'nden yüz yüze eğitim hazırlığı, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermesi için hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelindeki tüm okullar, yüz yüze eğitim öncesi dezenfekte edildi. Farkındalığın artması adına bilgilendirme ve uyarı afişleri de dağıtıldı. Sosyal mesafenin korunması için ortak kullanım alanlarının zeminine sarı bant çekildi.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimi bugün başladı. Sultangazi Belediyesi, öğrencilerin sağlığı için ilçe genelindeki tüm okullarda tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

İlçedeki 89 okulda dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Özel kıyafetli belediye ekipleri sınıflar başta olmak üzere, öğrencilerin toplu olarak kullandıkları alanları dezenfekte etti. Öğrencilerin kişisel hijyeni ve sağlığı için okullara temizlik malzemesi ve dezenfektan desteğinde bulunuldu. Sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve dezenfektan ürünlerinin yer aldığı 103 tonluk temizlik malzemeleri, okullara teslim edildi.

Hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri gibi hayati önem taşıyan bilgileri içeren bilgilendirme ve uyarı afişleri ilçedeki 89 okula dağıtıldı. Böylece hastalıkla ilgili farkındalığın artması sağlandı.

Öğrencilerin ortak kullanım alanlarında birbirleriyle yakın mesafede bulunmaması adına da harekete geçildi. Zemine bir buçuk metre aralıklarla sarı bant çekildi.

"Okullarda tüm önlemleri aldık"

Salgından korunma yolunun temizlikten geçtiği belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçe genelindeki tüm okullarda hummalı bir çalışma geçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Dursun, "Yavrularımızın sağlığı bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alması adına 89 okulumuzda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Anne-babalar gönül rahatlığıyla yavrularını okula gönderebilirler. Okul hayatına başlangıç yapan tüm okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi'nden yüz yüze eğitim hazırlığı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti
Öğretim Üyesi Yalçın Çakmak, 45 gün arayla iki kez koronavirüse yakalandı Öğretim Üyesi Yalçın Çakmak, 45 gün arayla iki kez koronavirüse yakalandı         
20:06
İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi         
19:37
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi         
19:03
Fenerbahçe, Kadıköy'de sahne alıyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, Kadıköy'de sahne alıyor! Canlı anlatım         
18:56
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 21:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi Belediyesi'nden yüz yüze eğitim hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei