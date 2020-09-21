Sultangazi Belediyesi'nden yüz yüze eğitim hazırlığı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermesi için hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelindeki tüm okullar, yüz yüze eğitim öncesi dezenfekte edildi. Farkındalığın artması adına bilgilendirme ve uyarı afişleri de dağıtıldı. Sosyal mesafenin korunması için ortak kullanım alanlarının zeminine sarı bant çekildi.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimi bugün başladı. Sultangazi Belediyesi, öğrencilerin sağlığı için ilçe genelindeki tüm okullarda tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

İlçedeki 89 okulda dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Özel kıyafetli belediye ekipleri sınıflar başta olmak üzere, öğrencilerin toplu olarak kullandıkları alanları dezenfekte etti. Öğrencilerin kişisel hijyeni ve sağlığı için okullara temizlik malzemesi ve dezenfektan desteğinde bulunuldu. Sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve dezenfektan ürünlerinin yer aldığı 103 tonluk temizlik malzemeleri, okullara teslim edildi.

Hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri gibi hayati önem taşıyan bilgileri içeren bilgilendirme ve uyarı afişleri ilçedeki 89 okula dağıtıldı. Böylece hastalıkla ilgili farkındalığın artması sağlandı.

Öğrencilerin ortak kullanım alanlarında birbirleriyle yakın mesafede bulunmaması adına da harekete geçildi. Zemine bir buçuk metre aralıklarla sarı bant çekildi.

"Okullarda tüm önlemleri aldık"

Salgından korunma yolunun temizlikten geçtiği belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçe genelindeki tüm okullarda hummalı bir çalışma geçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Dursun, "Yavrularımızın sağlığı bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alması adına 89 okulumuzda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Anne-babalar gönül rahatlığıyla yavrularını okula gönderebilirler. Okul hayatına başlangıç yapan tüm okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL