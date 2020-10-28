Sultangazi Belediyesi'ne 'Sıfır Atık' proje ödülü - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'ne 'Sıfır Atık' proje ödülü

28.10.2020 12:31
Sultangazi Belediyesi'ne 'Sıfır Atık' proje ödülü, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile Sıfır Atık Fikir Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile Sıfır Atık Fikir Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. "Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi(SULSİM) projesi de ödüle layık görüldü.

Türkiye Belediyeler Birliği, 'Sıfır Atık' projesine dikkat çekmek, atıkların azaltılması ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla belediyeler arası fikir ve uygulama yarışması düzenledi. Türkiye çapında düzenlenen yarışmaya onlarca belediye farklı projeleriyle katıldı. Projesi kabul edilen belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile ödül töreni düzenlendi. ATO Congresium'da düzenlenen ödül törenine Sıfır Atık Projesi'nin öncüsü Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBB Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye başkanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, sıfır atığın bir "yaşam felsefesi ve davranış biçimi" olduğunun altını çizdi. Erdoğan, sıfır atığın çöpe gidecek atıkların azaltılması ve çöplerin kaynağında ayrıştırılacağı bir yaşam tarzını inşa etmek olduğunu söyledi. Belediyeler Birliği'nin düzenlediği yarışmaya 231 geçerli proje başvurusu olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Emine Erdoğan, sıfır atık için fikir üretmiş tüm katılımcıları tebrik etti.

Seçilen projelere ödülleri Bakan Kurum verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yarışmaya büyük ilgi gösteren belediyelere teşekkür etti. Murat Kurum, 'Sıfır Atık' projesinin daha iyi anlaşılması için belediyelere büyük görev düştüğünü belirtti. Konuşmanın ardından Bakan Kurum, Sıfır Atık Fikir Yarışması'nda projeleri kabul edilen belediyelere ödüllerini takdim etti.

Sultangazi Belediyesi'ne ödül

"Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi(SULSİM) projesiyle Sultangazi Belediyesi de ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ödülü Bakan Kurum'un elinden aldı. Başkan Dursun, 'Sıfır Atık' kavramının daha net anlaşılması ve atık bilincinin ilçede yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Dursun, Sıfır Atık projesinin öncü ismi Emine Erdoğan'a ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da ödül için teşekkür etti.

Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi(SULSİM) projesi

SULSİM projesi kapsamında, Sıfır Atık temalı ulusal bir yarışma düzenlenerek Belediye, Üniversite, STK, özel sektör temsilcilerinden oluşan ilk asil ve yedek 10 proje fikri belirlenecek, bu proje grupları Sıfır Atık İnovasyon/ Kuluçka Merkezine alınacak. Merkez projelerinden uygun olanlar belediye tarafından kullanılacak. Ayrıca Atık bilincini geliştirmek amacıyla yarışmalar, seminer ve eğitimler de düzenlenecek. - İSTANBUL

Sultangazi Belediyesi'ne 'Sıfır Atık' proje ödülü
Sultangazi Belediyesi'ne 'Sıfır Atık' proje ödülü
Sultangazi Belediyesi'ne 'Sıfır Atık' proje ödülü

Emine Erdoğan, Murat Kurum, Sultangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi'ne 'Sıfır Atık' proje ödülü - Son Dakika


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